Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900T vs M1 Max

Intel Core i9 9900T против Apple M1 Max

Intel Core i9 9900T
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 9900T
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900T на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 9900T
Причины выбрать Intel Core i9 9900T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.38 терафлопс
  • На 368 ГБ/c (885%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1150 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% ниже чем у Core i9 9900T пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900T
1233
M1 Max +26%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900T
10494
M1 Max +20%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900T
2540
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900T
14019
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900T
1165
M1 Max +55%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900T
6824
M1 Max +88%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900T и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9900T -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 4096
TMUs 24 256
ROPs 3 128
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900T
0.38 терафлопс
M1 Max +2637%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900T -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 9900T vs AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i9 9900T vs i9 10900
3. Intel Core i9 9900T vs i9 10900T
4. Apple M1 Max vs Intel Core i7 1165G7
5. Apple M1 Max vs AMD Ryzen 9 5900HX
6. Apple M1 Max vs Intel Core i9 11980HK
7. Apple M1 Max vs Intel Core i9 9980HK
8. Apple M1 Max vs Intel Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i9 9900T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры