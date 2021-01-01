Intel Core i9 9900T против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i9 9900T на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900T
- На 72% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1109 баллов
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
452
Core i7 10700K +10%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
3978
Core i7 10700K +23%
4912
Passmark CPU (одноядерный)
2512
Core i7 10700K +24%
3111
Passmark CPU (многоядерный)
14112
Core i7 10700K +40%
19699
Geekbench 5 (одноядерный)
1128
Core i7 10700K +23%
1384
Geekbench 5 (многоядерный)
6822
Core i7 10700K +32%
9002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i9-9900T
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900T
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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