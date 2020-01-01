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Intel Core i9 9900T против i9 10900F

Intel Core i9 9900T
Intel Core i9 9900T
VS
Intel Core i9 10900F
Intel Core i9 10900F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900T на 2.1 ГГц или i9 10900F с 10-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900F and 9900T
Причины выбрать Intel Core i9 9900T
  • На 46% ниже чем у Core i9 10900F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900T
3913
Core i9 10900F +50%
5864
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900T
1070
Core i9 10900F +20%
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900T
6877
Core i9 10900F +45%
9984

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900T и i9 10900F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 439 долларов 422 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9900T i9-10900F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 2.1 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 72°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900T Сайт Intel Core i9 10900F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 40
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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