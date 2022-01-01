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Intel Core i9 9900T против i9 12900K

Intel Core i9 9900T
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 9900T
Intel Core i9 12900K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900T на 2.1 ГГц или i9 12900K с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 9900T
Причины выбрать Intel Core i9 9900T
  • На 72% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1154 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900T
1226
Core i9 12900K +63%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900T
10318
Core i9 12900K +167%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900T
2518
Core i9 12900K +68%
4218
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900T
14071
Core i9 12900K +192%
41032
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900T
1161
Core i9 12900K +78%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900T
6846
Core i9 12900K +165%
18151
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900T и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9900T i9-12900K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900T
0.38 терафлопс
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900T Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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