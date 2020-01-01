Intel Core i9 9900X против AMD Ryzen 7 3800X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 9900X на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 36% ниже чем у Core i9 9900X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
458
Ryzen 7 3800X +9%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900X +6%
5301
4978
Passmark CPU (одноядерный)
2566
Ryzen 7 3800X +5%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
21434
Ryzen 7 3800X +9%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Ryzen 7 3800X +16%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900X +2%
9260
9075
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|989 долларов
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-9900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|92°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900X
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i9 9900X vs i9 10900K
- Intel Core i9 9900X vs i7 10700K
- Intel Core i9 9900X vs i9 9900K
- Intel Core i9 9900X vs i9 10900X
- Intel Core i9 9900X vs i9 9980XE
- AMD Ryzen 7 3800X vs Intel Core i7 10750H
- AMD Ryzen 7 3800X vs Intel Core i7 10700K
- AMD Ryzen 7 3800X vs Intel Core i5 10600K
- AMD Ryzen 7 3800X vs Ryzen 5 3600X
- AMD Ryzen 7 3800X vs Ryzen 9 3900XT