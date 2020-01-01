Intel Core i9 9900X против AMD Ryzen Threadripper 2950X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 9900X на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900X
- Более чем на 24 °C выше максимальная рабочая температура
- На 8% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 165 vs 180 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900X +3%
458
Cinebench R20 (многоядерный)
5301
6934
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900X +5%
2566
Passmark CPU (многоядерный)
21434
30659
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900X +5%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
9260
12581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|31 августа 2018
|Цена в момент релиза
|989 долларов
|899 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i9-9900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|16
|Количество потоков
|20
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|92°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i9 9900X или Intel Core i9 10900K
- Intel Core i9 9900X или Intel Core i7 10700K
- Intel Core i9 9900X или Intel Core i9 9900K
- Intel Core i9 9900X или Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 9900X или Intel Core i9 9980XE
- AMD Ryzen Threadripper 2950X или AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X или AMD Ryzen 9 3900X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X или AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X или Intel Core i9 10980XE