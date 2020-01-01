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Intel Core i9 9900X против i5 10600K

Intel Core i9 9900X
Intel Core i9 9900X
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 9900X на 3.5 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 9900X
Причины выбрать Intel Core i9 9900X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 24% ниже чем у Core i9 9900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900X +49%
5301
Core i5 10600K
3553
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900X
2566
Core i5 10600K +13%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900X +49%
21434
Core i5 10600K
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900X
1126
Core i5 10600K +16%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900X +37%
9260
Core i5 10600K
6757

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900X и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 989 долларов 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i9-9900X i5-10600K
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 92°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900X Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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