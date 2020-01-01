Intel Core i9 9900X против i7 8700K
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 9900X на 3.5 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- На 42% ниже чем у Core i9 9900X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
458
Core i7 8700K +13%
517
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900X +59%
5301
3340
Passmark CPU (одноядерный)
2566
Core i7 8700K +8%
2764
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900X +55%
21434
13865
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Core i7 8700K +5%
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900X +36%
9260
6788
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|989 долларов
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-9900X
|i7-8700K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|92°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900X
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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