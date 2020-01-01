Intel Core i9 9900X против i9 10900X
Что лучше: Intel Core i9 9900X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
458
Core i9 10900X +4%
477
Cinebench R20 (многоядерный)
5301
Core i9 10900X +6%
5634
Passmark CPU (одноядерный)
2566
Core i9 10900X +6%
2721
Passmark CPU (многоядерный)
21434
Core i9 10900X +7%
22829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900X +1%
1126
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
9260
Core i9 10900X +12%
10412
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|989 долларов
|590 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-9900X
|i9-10900X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|92°C
|94°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900X
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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