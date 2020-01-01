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Intel Core i9 9900X против i9 10900X

Intel Core i9 9900X
Intel Core i9 9900X
VS
Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X

Что лучше: Intel Core i9 9900X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900X and 9900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900X
21434
Core i9 10900X +7%
22829
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900X
9260
Core i9 10900X +12%
10412

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900X и i9 10900X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 7 октября 2019
Цена в момент релиза 989 долларов 590 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Cascade Lake
Номер модели i9-9900X i9-10900X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 20
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 92°C 94°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900X Сайт Intel Core i9 10900X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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