Intel Core i9 9920X против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- На 61% ниже чем у Core i9 9920X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
454
Ryzen 7 3700X +9%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9920X +25%
6005
4793
Passmark CPU (одноядерный)
2656
2667
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X +10%
25116
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
1055
Ryzen 7 3700X +21%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9920X +32%
11199
8465
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-9920X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|19МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|92°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9920X
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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