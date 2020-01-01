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Intel Core i9 9920X против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X
VS
AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 9920X
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 45 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 36% ниже чем у Core i9 9920X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9920X
6005
Ryzen 9 3900X +17%
7044
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X
25116
Ryzen 9 3900X +30%
32768
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9920X
1055
Ryzen 9 3900X +20%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9920X
11199
Ryzen 9 3900X +7%
12000

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9920X и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 7 июля 2019
Цена в момент релиза 1189 долларов 499 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 2
Номер модели i9-9920X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 24 24
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 19МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 105 Вт
Критическая температура 92°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9920X Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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