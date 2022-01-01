Что лучше: Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.