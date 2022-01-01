Intel Core i9 9920X против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 45 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 36% ниже чем у Core i9 9920X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1173 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1070
Ryzen 9 5900X +47%
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
14916
Ryzen 9 5900X +39%
20668
Passmark CPU (одноядерный)
2631
Ryzen 9 5900X +34%
3523
Passmark CPU (многоядерный)
25575
Ryzen 9 5900X +56%
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
1177
Ryzen 9 5900X +46%
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
12656
Ryzen 9 5900X +14%
14453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Vermeer
|Номер модели
|i9-9920X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|19МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|92°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9920X
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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