Что лучше: Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen Threadripper 1920X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.