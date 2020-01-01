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Intel Core i9 9920X против AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X
VS
AMD Ryzen Threadripper 2970WX
AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2970WX and 9920X
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • На 34% ниже чем у Ryzen Threadripper 2970WX пиковое энергопотребление – 165 vs 250 Ватт
  • Более чем на 24 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2970WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 45 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9920X и AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 1 октября 2018
Цена в момент релиза 1189 долларов 1299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i9-9920X -
Сокет LGA-2066 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 24
Количество потоков 24 48
Частота 3.5 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 19МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 250 Вт
Критическая температура 92°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9920X Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 60
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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