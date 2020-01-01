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Intel Core i9 9920X против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 9920X
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • На 41% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 165 vs 280 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 109 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 52 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9920X и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 10 января 2020
Цена в момент релиза 1189 долларов 3990 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 2
Номер модели i9-9920X -
Сокет LGA-2066 sTRX4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 64
Количество потоков 24 128
Частота 3.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 19МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 280 Вт
Критическая температура 92°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9920X Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 88
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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