Intel Core i9 9920X против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
- Разблокированный множитель
- На 41% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 165 vs 280 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 45 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1272 и 1150 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
2660
2771
Passmark CPU (многоядерный)
25725
41246
Geekbench 5 (одноядерный)
1168
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
11704
14447
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|14 июля 2020
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-9920X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sWRX8
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|19МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|92°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|8
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9920X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|128
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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