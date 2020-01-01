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Intel Core i9 9920X против i9 10900

Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X
VS
Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или i9 10900 с 10-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900 and 9920X
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 9920X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9920X
2656
Core i9 10900 +15%
3066
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X +19%
25116
Core i9 10900
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9920X
1055
Core i9 10900 +26%
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9920X +9%
11199
Core i9 10900
10290

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9920X и i9 10900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 1189 долларов 439 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i9-9920X i9-10900
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.5 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 19МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 92°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9920X Сайт Intel Core i9 10900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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