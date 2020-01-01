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Intel Core i9 9920X против i9 10940X

Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X
VS
Intel Core i9 10940X
Intel Core i9 10940X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или i9 10940X с 14-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10940X and 9920X
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9920X
6005
Core i9 10940X +19%
7154
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X
25116
Core i9 10940X +18%
29521
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9920X
1055
Core i9 10940X +13%
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9920X
11199
Core i9 10940X +20%
13394

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9920X и i9 10940X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 7 октября 2019
Цена в момент релиза 1189 долларов 797 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Cascade Lake
Номер модели i9-9920X i9-10940X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 14
Количество потоков 24 28
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 19МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 92°C 86°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9920X Сайт Intel Core i9 10940X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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