Что лучше: Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 7920X на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.