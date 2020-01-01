Intel Core i9 9920X против i9 7920X
Что лучше: Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 7920X на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
- На 15% ниже чем у Core i9 9920X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
454
Cinebench R20 (многоядерный)
6005
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9920X +7%
2656
2471
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X +8%
25116
23171
Geekbench 5 (одноядерный)
1055
Core i9 7920X +12%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
11199
Core i9 7920X +12%
12508
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 августа 2017
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|1189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9920X
|i9-7920X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|19МБ (общий)
|17МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|92°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9920X
|Сайт Intel Core i9 7920X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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