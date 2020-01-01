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Intel Core i9 9920X против i9 9900X

Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X
VS
Intel Core i9 9900X
Intel Core i9 9900X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или i9 9900X с 10-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9900X and 9920X
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i9 9900X
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9920X +13%
6005
Core i9 9900X
5301
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X +17%
25116
Core i9 9900X
21434
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9920X +21%
11199
Core i9 9900X
9260

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9920X и i9 9900X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 8 октября 2018
Цена в момент релиза 1189 долларов 989 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i9-9920X i9-9900X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 19МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 92°C 92°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 4
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9920X Сайт Intel Core i9 9900X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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