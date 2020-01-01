Intel Core i9 9920X против i9 9900X
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 9920X на 3.5 ГГц или i9 9900X с 10-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i9 9900X
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
454
Core i9 9900X +1%
458
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9920X +13%
6005
5301
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9920X +4%
2656
2566
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9920X +17%
25116
21434
Geekbench 5 (одноядерный)
1055
Core i9 9900X +7%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9920X +21%
11199
9260
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|989 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9920X
|i9-9900X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|19МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|92°C
|92°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9920X
|Сайт Intel Core i9 9900X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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