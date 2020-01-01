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Intel Core i9 9940X против i9 10920X

Intel Core i9 9940X
Intel Core i9 9940X
VS
Intel Core i9 10920X
Intel Core i9 10920X

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 9940X на 3.3 ГГц или i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10920X and 9940X
Причины выбрать Intel Core i9 9940X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9940X +7%
27984
Core i9 10920X
26257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9940X +9%
14326
Core i9 10920X
13160

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9940X и i9 10920X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 7 октября 2019
Цена в момент релиза 1399 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Cascade Lake
Номер модели i9-9940X i9-10920X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 28 24
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 88°C 94°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9940X Сайт Intel Core i9 10920X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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