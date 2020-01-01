Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 9940X на 3.3 ГГц или i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.