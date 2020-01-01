Intel Core i9 9940X против i9 10940X
Что лучше: Intel Core i9 9940X на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 10940X на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9940X +2%
454
444
Cinebench R20 (многоядерный)
5864
Core i9 10940X +22%
7154
Passmark CPU (одноядерный)
2579
Core i9 10940X +6%
2724
Passmark CPU (многоядерный)
27984
Core i9 10940X +5%
29521
Geekbench 5 (одноядерный)
1182
Core i9 10940X +1%
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9940X +7%
14326
13394
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|1399 долларов
|797 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-9940X
|i9-10940X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|28
|28
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|88°C
|86°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9940X
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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