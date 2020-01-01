Intel Core i9 9960X против AMD Ryzen Threadripper 1950X
Что лучше: Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9960X
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более чем на 17 °C выше максимальная рабочая температура
- На 8% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 165 vs 180 Ватт
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9960X +9%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9960X +17%
7785
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9960X +16%
2614
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9960X +17%
30363
25961
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9960X +13%
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9960X +32%
14658
11100
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|10 августа 2017
|Цена в момент релиза
|1299 долларов
|999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen
|Номер модели
|i9-9960X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|22МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|85°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9960X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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