Intel Core i9 9960X против AMD Ryzen Threadripper 2950X
Что лучше: Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9960X
- Более чем на 17 °C выше максимальная рабочая температура
- На 8% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 165 vs 180 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9960X +12%
7785
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9960X +7%
2614
Passmark CPU (многоядерный)
30363
30659
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9960X +8%
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9960X +17%
14658
12581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|31 августа 2018
|Цена в момент релиза
|1299 долларов
|899 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i9-9960X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|22МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|85°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9960X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i9 9900K или Core i9 9960X
- Core i9 10900X или Core i9 9960X
- Core i9 10980XE или Core i9 9960X
- Ryzen Threadripper 2990WX или Core i9 9960X
- Core i7 10700K или Ryzen Threadripper 2950X
- Ryzen 5 3600X или Ryzen Threadripper 2950X
- Ryzen 9 3900XT или Ryzen Threadripper 2950X
- Ryzen Threadripper 3960X или Ryzen Threadripper 2950X