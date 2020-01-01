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Intel Core i9 9960X против i7 9700K

Intel Core i9 9960X
Intel Core i9 9960X
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц или i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 9960X
Причины выбрать Intel Core i9 9960X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • На 42% ниже чем у Core i9 9960X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9960X +116%
7785
Core i7 9700K
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9960X +110%
30363
Core i7 9700K
14445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9960X +99%
14658
Core i7 9700K
7355

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9960X и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 8 октября 2018
Цена в момент релиза 1299 долларов 385 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i9-9960X i7-9700K
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 8
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 22МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 95 Вт
Критическая температура 85°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9960X Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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