Intel Core i9 9960X против i9 10980XE
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц или i9 10980XE с 18-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Core i9 10980XE +10%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
7785
Core i9 10980XE +11%
8644
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9960X +1%
2614
2600
Passmark CPU (многоядерный)
30363
Core i9 10980XE +11%
33754
Geekbench 5 (одноядерный)
1160
1164
Geekbench 5 (многоядерный)
14658
Core i9 10980XE +3%
15090
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|1299 долларов
|1979 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-9960X
|i9-10980XE
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|18
|Количество потоков
|32
|36
|Частота
|3.1 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|22МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|85°C
|86°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9960X
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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