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Intel Core i9 9960X против i9 10980XE

Intel Core i9 9960X
Intel Core i9 9960X
VS
Intel Core i9 10980XE
Intel Core i9 10980XE

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц или i9 10980XE с 18-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10980XE and 9960X
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9960X
30363
Core i9 10980XE +11%
33754
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9960X
14658
Core i9 10980XE +3%
15090

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9960X и i9 10980XE

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 7 октября 2019
Цена в момент релиза 1299 долларов 1979 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Cascade Lake
Номер модели i9-9960X i9-10980XE
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 18
Количество потоков 32 36
Частота 3.1 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 22МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 85°C 86°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9960X Сайт Intel Core i9 10980XE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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