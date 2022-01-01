Что лучше: Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.