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Intel Core i9 9960X против i9 7960X

Intel Core i9 9960X
Intel Core i9 9960X
VS
Intel Core i9 7960X
Intel Core i9 7960X

Что лучше: Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 7960X на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7960X and 9960X
Причины выбрать Intel Core i9 9960X
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 7960X
  • Более чем на 13 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9960X +32%
7785
Core i9 7960X
5901
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9960X +12%
30363
Core i9 7960X
27004
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9960X +37%
14658
Core i9 7960X
10731

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9960X и i9 7960X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 25 сентября 2017
Цена в момент релиза 1299 долларов 1700 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i9-9960X i9-7960X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 32 32
Частота 3.1 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 22МБ (общий) 22МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 85°C 98°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9960X Сайт Intel Core i9 7960X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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