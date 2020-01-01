Intel Core i9 9960X против i9 7960X
Что лучше: Intel Core i9 9960X на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 7960X на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9960X
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 7960X
- Более чем на 13 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Core i9 7960X +8%
479
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9960X +32%
7785
5901
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9960X +1%
2614
2580
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9960X +12%
30363
27004
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9960X +20%
1160
969
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9960X +37%
14658
10731
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|25 сентября 2017
|Цена в момент релиза
|1299 долларов
|1700 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9960X
|i9-7960X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.1 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|22МБ (общий)
|22МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|85°C
|98°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9960X
|Сайт Intel Core i9 7960X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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