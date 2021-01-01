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Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i9 9980HK
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i9 9980HK
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1360 и 1133 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1198
Ryzen 5 5600H +16%
1384
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8442
Ryzen 5 5600H +20%
10137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK
2665
Ryzen 5 5600H +15%
3058
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
15130
Ryzen 5 5600H +20%
18119
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1141
Ryzen 5 5600H +21%
1382
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK +13%
7068
Ryzen 5 5600H
6242

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600H +192%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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