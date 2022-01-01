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Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen 7 7800X

Intel Core i9 9980HK
VS
AMD Ryzen 7 7800X
Intel Core i9 9980HK
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1121 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1189
Ryzen 7 7800X +67%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8417
Ryzen 7 7800X +170%
22691
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1132
Ryzen 7 7800X +86%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
6938
Ryzen 7 7800X +135%
16304
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и AMD Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 10 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raphael
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 2.4 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Ryzen 7 7800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK -
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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