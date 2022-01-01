Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen 7 7800X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1121 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1189
Ryzen 7 7800X +67%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
8417
Ryzen 7 7800X +170%
22691
Passmark CPU (одноядерный)
2606
Passmark CPU (многоядерный)
14575
Geekbench 5 (одноядерный)
1132
Ryzen 7 7800X +86%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
6938
Ryzen 7 7800X +135%
16304
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|10 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Raphael
|Номер модели
|i9-9980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|45x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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