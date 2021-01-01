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Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen 9 5900H

Intel Core i9 9980HK
VS
AMD Ryzen 9 5900H
Intel Core i9 9980HK
AMD Ryzen 9 5900H

Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900H and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1543 и 1132 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1147
Ryzen 9 5900H +36%
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
7067
Ryzen 9 5900H +26%
8913

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и AMD Ryzen 9 5900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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