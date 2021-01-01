Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen 9 5900HS
Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1125 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1202
Ryzen 9 5900HS +24%
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
8442
Ryzen 9 5900HS +52%
12855
Passmark CPU (одноядерный)
2672
Ryzen 9 5900HS +21%
3239
Passmark CPU (многоядерный)
15201
Ryzen 9 5900HS +49%
22583
Geekbench 5 (одноядерный)
1141
Ryzen 9 5900HS +29%
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
7200
Ryzen 9 5900HS +3%
7435
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-9980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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