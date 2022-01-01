Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
- На 53.57 ГБ/c (128%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1179
1246
Cinebench R23 (многоядерный)
8335
Ryzen Threadripper 3990X +790%
74192
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK +2%
2607
Passmark CPU (многоядерный)
14762
Ryzen Threadripper 3990X +445%
80420
Geekbench 5 (одноядерный)
1144
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
7056
Ryzen Threadripper 3990X +273%
26302
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|10 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-9980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|sTRX4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|64
|Количество потоков
|16
|128
|Частота
|2.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|64
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3