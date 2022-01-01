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Intel Core i9 9980HK против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 9980HK
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Intel Core i9 9980HK
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 56 физических ядер больше
  • Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
  • На 53.57 ГБ/c (128%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 10 января 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 sTRX4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 64
Количество потоков 16 128
Частота 2.4 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Ryzen Threadripper 3990X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 64
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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