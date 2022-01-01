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Intel Core i9 9980HK против Apple M1 Ultra

Intel Core i9 9980HK
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i9 9980HK
Apple M1 Ultra

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 777.4 ГБ/c (1860%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1788 и 1150 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1179
M1 Ultra +31%
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8335
M1 Ultra +158%
21500
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
14762
M1 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1144
M1 Ultra +56%
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
7056
M1 Ultra +227%
23080
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 8 20
Количество потоков 16 20
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 24x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 8192
TMUs 24 512
ROPs 3 256
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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