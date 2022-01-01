Intel Core i9 9980HK против Apple M2 Pro
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Разблокированный множитель
- На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Apple M2 Pro
- На 163 ГБ/c (390%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1121 балл
- На 33% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1189
M2 Pro +36%
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
8417
M2 Pro +69%
14232
Passmark CPU (одноядерный)
2606
Passmark CPU (многоядерный)
14575
Geekbench 5 (одноядерный)
1132
M2 Pro +74%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
6938
M2 Pro +103%
14060
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|-
|Номер модели
|i9-9980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 Pro GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.5 ГГц
|Множитель
|24x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 Pro GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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