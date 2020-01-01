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Intel Core i9 9980HK против i3 10100

Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • На 31% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK +53%
3461
Core i3 10100
2269
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +74%
15228
Core i3 10100
8727
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK +67%
6927
Core i3 10100
4144

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9980HK i3-10100
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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