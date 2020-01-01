Intel Core i9 9980HK против i3 10100
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- На 31% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9980HK +7%
475
442
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK +53%
3461
2269
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK +1%
2675
2640
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +74%
15228
8727
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK +3%
1119
1085
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK +67%
6927
4144
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9980HK
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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