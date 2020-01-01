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Intel Core i9 9980HK против i5 10300H

Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +74%
15250
Core i5 10300H
8743
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9980HK -
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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