Главная > Сравнения CPU > Core i9 9980HK vs Core i5 1035G4

Intel Core i9 9980HK против i5 1035G4

Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i5 1035G4 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G4 and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 35% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 67% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13.83 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK +192%
3494
Core i5 1035G4
1196
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +87%
15250
Core i5 1035G4
8172
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i5 1035G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i9-9980HK i5-1035G4
Сокет BGA-1440 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 11x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i5 1035G4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 1065G7 против Core i9 9980HK
2. Ryzen 7 4800H против Core i9 9980HK
3. Core i7 10875H против Core i9 9980HK
4. Core i9 10980HK против Core i9 9980HK
5. Core i7 1065G7 против Core i5 1035G4
6. Core i7 10510U против Core i5 1035G4
7. Ryzen 7 4700U против Core i5 1035G4
8. Core i5 1035G1 против Core i5 1035G4
9. Core i3 1005G1 против Core i5 1035G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G4 или i9 9980HK?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях