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Intel Core i9 9980HK против Intel Core i5 11300H

Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i9 9980HK
Intel Core i5 11300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или Intel Core i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1133 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и Intel Core i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H35
Номер модели i9-9980HK i5-11300H
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 26-31x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Intel Core i5 11300H +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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