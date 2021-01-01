Intel Core i9 9980HK против i5 8250U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1132 и 864 балла
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 67% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9980HK +36%
483
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK +186%
3545
1240
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK +38%
2709
1959
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +151%
15307
6090
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK +33%
1147
864
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK +168%
7067
2641
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i9-9980HK
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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