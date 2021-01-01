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Intel Core i9 9980HK против i5 8250U

Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i9 9980HK
Intel Core i5 8250U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1132 и 864 балла
  • На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 67% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK +186%
3545
Core i5 8250U
1240
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK +38%
2709
Core i5 8250U
1959
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +151%
15307
Core i5 8250U
6090
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK +168%
7067
Core i5 8250U
2641

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake R
Номер модели i9-9980HK i5-8250U
Сокет BGA-1440 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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