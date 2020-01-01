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Intel Core i9 9980HK против i7 1065G7

Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 67% ниже чем у Core i9 9980HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK +125%
3439
Core i7 1065G7
1530
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK +68%
15010
Core i7 1065G7
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i9-9980HK i7-1065G7
Сокет BGA-1440 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.9 ГГц
Множитель 24x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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