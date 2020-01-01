Intel Core i9 9980HK против i7 10875H
Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
473
Core i7 10875H +4%
492
Cinebench R20 (многоядерный)
3439
Core i7 10875H +3%
3534
Passmark CPU (одноядерный)
2700
Core i7 10875H +5%
2840
Passmark CPU (многоядерный)
15010
Core i7 10875H +6%
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
1117
Core i7 10875H +13%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
6823
6808
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9980HK
|i7-10850H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (11.1%)
8 (88.9%)
Всего проголосовало: 9
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