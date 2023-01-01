Intel Core i9 9980HK против i7 13700K
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 47.8 ГБ/c (114%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- На 89% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1121 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1178
Core i7 13700K +76%
2073
Cinebench R23 (многоядерный)
8325
Core i7 13700K +263%
30215
Passmark CPU (одноядерный)
2564
Core i7 13700K +71%
4394
Passmark CPU (многоядерный)
14442
Core i7 13700K +225%
46924
Geekbench 5 (одноядерный)
1120
Core i7 13700K +89%
2119
Geekbench 5 (многоядерный)
6852
Core i7 13700K +206%
20949
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|27 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-9980HK
|i7-13700K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|24
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|253 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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