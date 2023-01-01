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Intel Core i9 9980HK против i7 13700K

Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i7 13700K
Intel Core i9 9980HK
Intel Core i7 13700K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700K and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 47.8 ГБ/c (114%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1121 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8325
Core i7 13700K +263%
30215
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
14442
Core i7 13700K +225%
46924
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
6852
Core i7 13700K +206%
20949
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i7 13700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake
Номер модели i9-9980HK i7-13700K
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1440 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) - 253 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Core i7 13700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i7 13700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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