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Intel Core i9 9980HK против i9 10980HK

Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 10980HK

Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 10980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10980HK and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
15010
Core i9 10980HK +15%
17230
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i9 10980HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 апреля 2020
Цена в момент релиза - 583 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-H
Номер модели i9-9980HK i9-10980HK
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 72°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i9 10980HK
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Всего проголосовало: 10

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10980HK или i9 9980HK?
Аркадий 07 мая 2020 15:09
Доброго дня! У вас в сравнении ошибка, у процессора Core i9 10980HK 16Мб кэш памяти - https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/201838/intel-core-i9-10980hk-processor-16m-cache-up-to-5-30-ghz.html
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Root 07 мая 2020 15:11
Здравствуйте! Спасибо большое, исправили данную неточность и повторно проверили характеристики новой 10-й серии.
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