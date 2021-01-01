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Intel Core i9 9980HK против i9 11900H

Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i9 11900H
Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 11900H

Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900H and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i9 11900H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 546 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9980HK i9-11900H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i9 11900H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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6. Intel Core i9 11900H или Intel Core i7 10875H
7. Intel Core i9 11900H или Intel Core i7 11800H
8. Intel Core i9 11900H или AMD Ryzen 7 5800
9. Intel Core i9 11900H или Intel Core i9 11900K

Комментарии

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