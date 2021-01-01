Intel Core i9 9980HK против i9 11900K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 11900K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1132 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.2 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
483
Core i9 11900K +33%
642
Cinebench R20 (многоядерный)
3545
Core i9 11900K +66%
5887
Passmark CPU (одноядерный)
2709
Core i9 11900K +30%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
15307
Core i9 11900K +72%
26348
Geekbench 5 (одноядерный)
1147
Core i9 11900K +58%
1811
Geekbench 5 (многоядерный)
7067
Core i9 11900K +36%
9637
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|-
|539 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-9980HK
|i9-11900K
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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