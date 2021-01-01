Intel Core i9 9980HK против i9 11950H
Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1125 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1202
Core i9 11950H +33%
1594
Cinebench R23 (многоядерный)
8442
Core i9 11950H +53%
12887
Passmark CPU (одноядерный)
2672
Core i9 11950H +26%
3374
Passmark CPU (многоядерный)
15201
Core i9 11950H +52%
23088
Geekbench 5 (одноядерный)
1141
Core i9 11950H +45%
1649
Geekbench 5 (многоядерный)
7200
Core i9 11950H +26%
9052
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i9-9980HK
|i9-11950H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|21-26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i9 11950H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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