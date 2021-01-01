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Intel Core i9 9980HK против i9 11950H

Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i9 11950H
Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 11950H

Что лучше: Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11950H and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1125 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8442
Core i9 11950H +53%
12887
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
15201
Core i9 11950H +52%
23088
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i9 11950H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9980HK i9-11950H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 21-26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Core i9 11950H +95%
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i9 11950H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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