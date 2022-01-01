Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i9 12900HK с 14-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.