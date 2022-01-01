Intel Core i9 9980HK против i9 12900HK
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или i9 12900HK с 14-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.38 терафлопс
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1150 баллов
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1178
Core i9 12900HK +61%
1899
Cinebench R23 (многоядерный)
8314
Core i9 12900HK +119%
18198
Passmark CPU (одноядерный)
2619
Passmark CPU (многоядерный)
14678
Geekbench 5 (одноядерный)
1145
Core i9 12900HK +60%
1835
Geekbench 5 (многоядерный)
7052
Core i9 12900HK +97%
13911
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i9-9980HK
|i9-12900HK
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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