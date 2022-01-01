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Intel Core i9 9980HK против i9 12900K

Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 12900K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 12900K с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35 ГБ/c (84%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1150 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980HK
8335
Core i9 12900K +226%
27191
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
14762
Core i9 12900K +172%
40168
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
7056
Core i9 12900K +149%
17596
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9980HK i9-12900K
Сокет BGA-1440 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9980HK
0.38 терафлопс
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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3. AMD Ryzen 9 4900H или Intel Core i9 9980HK
4. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i9 9980HK
5. AMD Ryzen 9 4900HS или Intel Core i9 9980HK
6. Apple M1 Max или Intel Core i9 12900K
7. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i9 12900K
8. AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i9 12900K
9. Intel Core i7 11700K или Intel Core i9 12900K
10. Intel Core i7 12700K или Intel Core i9 12900K

Комментарии

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