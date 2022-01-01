Intel Core i9 9980HK против i9 13900K
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 13900K с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
- На 64% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- На 47.8 ГБ/c (114%) выше максимальная пропускная способность памяти
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1121 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1189
Core i9 13900K +92%
2282
Cinebench R23 (многоядерный)
8417
Core i9 13900K +367%
39346
Passmark CPU (одноядерный)
2606
Core i9 13900K +82%
4747
Passmark CPU (многоядерный)
14575
Core i9 13900K +309%
59674
Geekbench 5 (одноядерный)
1132
Core i9 13900K +102%
2284
Geekbench 5 (многоядерный)
6938
Core i9 13900K +251%
24370
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|27 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-9980HK
|i9-13900K
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|24
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|2.4 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|24x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1650 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980HK
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1